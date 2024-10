Nel giorno dell'Epifania arriva ad Alghero lo spettacolo “Popolo Bue” di Francesco Pompilio, attore in teatro e in tv, autore e conduttore radiofonico (Ecoradio e Radio Popolare Roma) che incontrerà il pubblico algherese alle ore 16 per un caffè da Cyrano.

Alle ore 20:30 sul palco del Teatro Civico andrà inscena il monologo che è una “favola per adulti” liberamente tratto da “La fattoria degli animali” di G. Orwell riletto e interpretato come una metafora del potere di manipolazione dei mezzi di informazione di massa e della cosiddetta “comunicazione”.

Di contro si evidenzia l’ignoranza, del popolo, reso incapace di comprendere e di reagire ai soprusi, a prima vista innocui, che il Potere mette in atto. Gli animali, che vivono nella fattoria di Jones, sono schiavi degli uomini, senza alcun diritto. Spinti dall’ennesimo sopruso e ispirati dal sogno del Vecchio Maggiore, si ribellano e diventano padroni della fattoria, costringendo alla fuga l’uomo sfruttatore. I maiali Napoleon e Palla di Neve li guidano alla vittoria. Ma, una volta al potere, gli animali si accorgono che è più facile rovesciare un regime oppressore che vivere da esseri liberi.

“Popolo Bue”, spettacolo finalista al Roma Fringe Festival nel 2012, chiude la rassegna Inscena-T 2016, quattro giorni di teatro che quest'anno ha sperimentato alcune belle novità: gli incontri/caffè con il pubblico nati dalla collaborazione dello Spazio-T con la Libreria Vineria Cyrano e la sezione teatro ragazzi, inaugurata dallo spettacolo “Gretel e gli altri” dalla compagnia carlofortina Botti du Schoggiu. ?Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Madame Bovary” di Strutture Primarie che ha registrato un tutto esaurito e ha regalato alla protagonista un lunghissimo applauso.

La terza edizione ha visto la collaborazione dello Spazio-T con Sardegna Teatro, nata a sostegno della rete #giovaniidee che ha portato sul palco del Teatro Civico Valentino Mannias e la sua “Giovanna detta anche primavera”. Molti gli applausi per l'anteprima con Felice Montervino e le sue “fobie”. La rassegna ha ospitato la presentazione del cd “APOLLO” di Mattia Uldanck confermando il desiderio di valorizzare e dare spazio al talento.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione della Fondazione META, del Comune di Alghero e del Comando della Polizia Municipale.

L'inizio dello spettacolo “Popolo Bue” è previsto per le ore 20:30 ed è possibile prenotare al numero 349.1389151.