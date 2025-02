Il nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione Tutrici e tutori volontari della Sardegna per minori stranieri non accompagnati OdV ha preso posizione recentemente. L'organizzazione è registrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e si impegna a promuovere la protezione dei minori stranieri non accompagnati tramite la figura del tutore, come stabilito dalla Legge n. 47 del 2017.

I valori dell'organizzazione sono fondati sui principi della Costituzione Italiana, della carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Consiglio è composto da Silvia Beatrix Adelmann, Daniela Campo, Adriana Cappai, Valentina Careddu, Anna Da Pozzo, Annamaria D'Angelo, Gianfranco Frisciotti, Matteo Massa, Marta Piras, Fabiola Quartu, Monica Sabeddu. Matteo Massa ricopre il ruolo di Presidente mentre Marta Piras è la vicepresidente.

Fondata nel 2021, l'associazione conta membri in tutta la Sardegna e si impegna nella promozione e attuazione di misure di tutela per i minori stranieri non accompagnati. In particolare, supporta l'integrazione di questi minori nella società italiana, fornisce assistenza durante il processo di integrazione, promuove campagne informative e sostiene i tutrici e i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati. Oltre 200 minori stranieri sono stati assistiti dai tutrici e tutori sardi associati all'organizzazione sin dall'entrata in vigore della Legge n.47/2017, con circa 50 tutele attualmente attive in tutta la regione.