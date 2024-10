Intensa attività di controllo portata avanti dall’Ispettorato Forestale di Cagliari in collaborazione col Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian).

Interessate 27 attività tra ristoranti, rivendite (legali e abusive) e Centri di Smistamento di prodotto. In totale sono state contestate 9 violazioni con sanzioni del valore complessivo di 45mila euro.

Inoltre sono stati sequestrati oltre 2 kg di polpa di riccio preparata , riferiscono gli agenti, illegalmente.

L’Asl ha anche deciso la sospensione dell’attività, sino all’ottemperanza delle prescrizioni impartite, per due ristoranti cagliaritani a causa, secondo quanto riferito, delle gravi irregolarità riscontrate in materia d’igiene.

Nell’ambito dei controlli principalmente alla filiera del riccio di mare sono state riscontrate anche violazioni in materia d’igiene e sicurezza degli alimenti, in quanto si è accertata la detenzione di prodotti della pesca conservati non conformemente alle norme vigenti, di cui non è stato possibile risalire alla provenienza.

Il Sian ha anche contestato l’inidoneità dei locali di un esercizio all’immagazzinamento degli alimenti. Una situazione che ha portato sia al sequestro di 50 kg di pesce che dello stesso locale.