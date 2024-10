Nell’ambito dei controlli disposti e coordinati dal Servizio Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale, rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi, sono state contestate dal 1 giugno scorso 12 violazioni amministrative.

I controlli hanno riguardato l’osservanza delle norme di sicurezza degli insediamenti turistico ricettivi in zona boscata (campeggi , condomini , agriturismo) i quali dal 1 giugno devono essere dotati di difese antincendio e fasce parafuoco perimetrali, al fine di evitare il propagarsi di incendi e di assicurare il pronto intervento.

Nella zona costiera di tra Pula e Villa San Pietro sono state contestate 5 violazioni a carico dei responsabili di condomini e di agriturismo; la sanzione prevista ammonta da 1.032 euro a 10.329.



Sono invece 6 le contestazioni formulate per abbruciamenti di stoppie in zona agricola, eseguiti senza la preventiva autorizzazione del Corpo Forestale e accertati in diverse zone della provincia (Villacidro, Senorbì, Guspini, Capoterra, Assemini). L’illecito comporta una sanzione da 150 euro a 900.



Nel mese di Luglio l’attività di controllo di prevenzione da parte del Corpo Forestale sarà intensificata e interesserà tutte le infrastrutture e attività a rischio per innesco e propagazione di incendio.

Infatti, il controllo della realizzazione e dell’approntamento delle difese passive atte a fronteggiare o limitare il propagarsi degli incendi costituirà uno degli obiettivi prioritari in termini di prevenzione.

Il Corpo Forestale invita i cittadini a osservare le norme di prevenzione previste nelle Prescrizioni Regionali Antincendio Pubblicate nel Sito istituzione della Regione Sardegna e di segnalare al 1515, numero di emergenza del Corpo Forestale, tutte le situazioni di pericolo di incendi.