Dopo una giornata di hard trekking nel territorio del Supramonte di Urzulei, in Ogliastra, un gruppo di giovani tedeschi, di rientro dall'esperienza si è fermato in un ristorante di Tortolì, scordandosi nel locale uno zaino da escursione. All'interno sono state trovate stalattiti e stalagmiti, oltre ad altri pezzi di roccia staccati da grotte e anfratti.

Una vicenda riportata sui social dalla pagina "Sardegna Rubata e Depredata", che si occupa di denunciare pubblicamente razzie di sabbia e ciottoli dai litorali dell'Isola. "Purtroppo nello zaino non c'è alcun elemento utile per risalire all'identità dei vandali ambientali, e purtroppo per saldare il conto non hanno usato strumenti di pagamento tracciabili", si legge nel post.

"Resta solo il profondo rammarico e il senso di impotenza che derivano da comportamenti criminali e inaccettabili come questo, e rimane irrisolto il quesito se è realmente questo il genere di turismo per niente sostenibile e del tutto irrispettoso del quale abbiamo bisogno? Cosa può passare nella testa di persone che compiono un gesto del genere?".