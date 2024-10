Molti dei turisti e lavoratori provenienti dalla penisola che hanno contratto il coronavirus in Sardegna hanno scelto di trascorrere la quarantena nell'Isola. Il dato emerge dall'indagine della Croce rossa e della Protezione civile, che hanno contattato le persone in isolamento per chiedere informazioni sulla loro residenza e sulla disponibilità ad essere accompagnati a casa loro usufruendo del piano di rientro previsto dalla Regione.

"In queste ore le persone risultate positive al Covid-19 e che si trovano in isolamento in Sardegna sono state contattate dal personale della Protezione civile e non poche di queste hanno espresso la volontà di voler concludere la quarantena sull'isola". Lo conferma Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi regionale per il nord Sardegna.

Il piano di rientro dovrebbe riguardare solo gli asintomatici ed è attualmente in via di definizione da parte della Regione che sta valutando se predisporre un ponte aereo e uno navale (più probabile). Ulteriori aggiornamenti verranno forniti già nelle prossime ore.