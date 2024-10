Una studentessa toscana, in vacanza in Sardegna, ha confermato davanti al gip di Nuoro Mauro Pusceddu lo stupro subito qualche giorno fa. Tesi che sarebbe avvalorata anche da alcune testimonianze e prove, su cui stanno lavorando gli investigatori.

Si trova ora nel carcere di Lanusei il 30enne napoletano accusato della violenza, che insisterebbe col dire che la ragazza era consenziente.

L’episodio si sarebbe verificato a Budoni, dove i ragazzi si sono conosciuti in spiaggia, lei in vacanza e lui venditore di cocco arrivato da Napoli per la stagione estiva. Si sono rivisti una sera e lui avrebbe abusato di lei in auto.

Solo dopo qualche ora, la 20enne di Arezzo, incoraggiata da un’amica, ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri che hanno arrestato il venditore di cocco.