Si chiamava Claudio Manfrinato il 58enne turista veneziano annegato nel pomeriggio di ieri tra le acque di Rena Maiore, a Santa Teresa di Gallura.

Manfrinato si era avventurato a largo assieme alla moglie e ad alcuni amici nonostante il mare fosse particolarmente agitato. Nel rientrare verso la riva il gruppo avrebbe trovato non poche difficoltà costringendo il bagnino e altri bagnanti a tuffarsi per soccorrerli e trarli in salvo.

Una volta arrivato sul bagnasciuga Manfrinato avrebbe accusato dei problemi respiratori. Gli uomini del 118, che una volta intervenuti sul posto hanno praticato per quasi un'ora il massaggio cardiaco, non ha evitato la morte dell'uomo.