Una turista tedesca di 61 anni è stata colpita mortalmente da un fulmine a Carloforte.

La donna, che era in vacanza nella cittadina sull'Isola di San Pietro, stava compiendo una passeggiata in località Nasca quando è stata centrata da un lampo. Il marito e i figli hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i volontari della Lavoc, ma per la donna non c'era più niente da fare.