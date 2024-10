Un turista tedesco, Henner Vondermarwitz, di 57 anni, è morto nelle acque antistanti la spiaggia di sa Paganizza a Budoni, dopo essersi immerso per salvare la figlia, di 31 anni, che si trovava in difficoltà.

La donna è poi riuscita a tornare a riva. L'uomo, che nuotava con affanno nel mare agitato a causa del forte maestrale, è stato raggiunto dai bagnini della spiaggia che hanno chiamato il personale del 118.

Al loro arrivo i soccorritori hanno praticato al turista le operazioni per la rianimazione ma non vi è stato nulla da fare. La figlia è riuscita nel mentre a tornare in spiaggia e dopo aver appreso del decesso del padre ha avuto un malore.