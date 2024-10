Sono state sospese ieri sera le ricerche della turista tedesca di 54 anni, dispersa nella zona del Montalbo, nel territorio di Lula, in localita' "Janna e Rughe". Di Renate Erna Zellinger, che si trova da sola in Sardegna, non si hanno notizie dal 17 ottobre scorso.

A segnalare la sua scomparsa al commissariato di polizia di Olbia era stato il responsabile dell'agenzia in cui la donna aveva preso a noleggio l'auto, dopo due giorni di ritardo nella riconsegna. La donna era ospite di un hotel sulla costa olbiese, dove non e' tornata dopo un'escursione pianificata nel Nuorese, nella zona di Punta Catirina.

Vigili del fuoco, Soccorso alpino e speleologico, Corpo forestale regionale, carabinieri e volontari non hanno trovato riscontri di itinerari alternativi o tracce della turista. I militari della compagnia di Bitti, d'intesa coi colleghi del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro effettueranno servizi mirati.

Nel frattempo sono al vaglio ogni pista possibile e le abitudini della donna. La sua macchina, una Fiat Panda, e' stata trovata la scorsa settimana vicino alla casa cantoniera di Jenna e Rughe.