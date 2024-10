Un turista ungherese di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Chia dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno a Su Giudeu, in un tratto di spiaggia libera. L'uomo era in vacanza con alcuni parenti, quando si è tuffato in mare.

Dopo essersi allontanato dalla riva, si è sentito male, perdendo i sensi. Sono stati i parenti che si trovano in spiaggia a lanciare l'immediato allarme. Il bagnino dello stabilimento si è subito tuffato e ha trasportato in spiaggia l'uomo., iniziando a praticargli la respirazione e il massaggio cardiaco.

Ad aiutarlo altri bagnanti, tra i quali alcuni cardiologi e il personale dello stabilimento. Le manovre sono durate oltre 50 minuti, ma ogni tentativo di rianimare il malcapitato non è andato a buon fine.