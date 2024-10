E’ stato individuato e soccorso un turista che ha riscontrato delle difficoltà lungo il percorso naturalistico che da Fuili porta a Cala Luna. La richiesta di aiuto è stata lanciata tramite il numero d'emergenza internazionale raccolto dai Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Dalla centrale dei pompieri di Nuoro è stata inviata una squadra con specifiche attrezzature per il trasporto dell'infortunata. Sul posto è stato inviato anche l'elicottero Drago 58, ma considerato l'evolversi della situazione è stata sospesa la missione in quanto il ferito è stato giudicato non grave e raggiunto dalle squadre di soccorso a terra. Il turista è stato recupero e poi trasportato verso l'ambulanza.