Una distrazione o una tragica fatalità è costata la vita a Paolo Renato Turati, un turista milanese di 77 anni, di casa a La Maddalena. L'uomo è morto a Caprera dopo essere scivolato sugli scogli.

A La Maddalena da alcuni giorni, questa mattina Turati ha deciso di fare una passeggiata in compagnia della moglie nella spiaggia di Porto Palma, a Caprera. Si è poi allontanato dalla consorte per proseguire da solo l'escursione. La donna, non vedendolo rientrare, è andata a cercalo e intorno alle 11.30 lo ho trovato riverso sugli scogli, esanime.

Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Per i Carabinieri della stazione di La Maddalena si è trattato di una disgrazia: Turati è scivolato battendo la testa sulle rocce e morendo sul colpo.

Foto simbolo