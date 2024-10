Ha partorito su un traghetto in navigazione da Carloforte a Portovesme, nel sud ovest della Sardegna, mentre cercava di raggiungere l'ospedale di Carbonia a causa di forti dolori.

La piccola, di 27 settimane e quattro giorni, è venuta al mondo, ma è morta appena arrivata all' ospedale Sirai nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla. È accaduto questa mattina su un traghetto della Delcomar.

Tra le prime auto imbarcate, quella con a bordo una turista 31enne lombarda. La donna, incinta di 27 settimane, doveva andare in ospedale per farsi visitare perché durante il soggiorno a Carloforte aveva accusato alcuni disturbi.

Appena salita sulla nave si è però sentita male con chiare avvisaglie di un parto prematuro. Il personale marittimo si è messo alla ricerca di un medico e ha avuto la fortuna di trovare una ostetrica, mentre un maresciallo della Guardia costiera di Portoscuso allertava la sala operativa della Capitaneria di porto per far intervenire subito un'ambulanza del 118.

La donna, in piena navigazione, è stata così aiutata nel parto dando alla luce una bambina. Approdate in porto, la neonata e la madre sono state subito affidate ai sanitari del 118 che le hanno trasportate all'ospedale Sirai di Carbonia. Il quadro clinico della piccola era disperato.

I medici hanno tentato in tutti i modi di tenerla in vita, ma non c'è stato nulla da fare. La madre è ancora ricoverata: sta bene ma è sconvolta e sotto choc per la morta della figlioletta.