Un turista svizzero è deceduto per annegamento nella tarda mattinata di oggi mentre faceva kitsurf nel mare di Aglientu, in Gallura. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei medici del 118.

L'uomo si trovava in Gallura per praticare il suo sport preferito a Lu Litarroni, località amata da surfisti e kiter italiani e stranieri.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima, Tom Saurrer, 50 anni e non 40 come appreso in un primo momento, non aveva l'attrezzatura adeguata per solcare il mare, oggi particolarmente agitato, con il suo kitsurf. Non aveva il giubbotto di salvataggio e quando è entrato in acqua è stato subito in balia delle onde alte.