Sono riprese questa mattina le ricerche della turista tedesca di 54 anni, Zellinger Renate Erna, della quale sono si hanno più notizie da lunedì scorso, 16 ottobre. La donna, in vacanza in Sardegna da sola e ospite in un hotel della costa olbiese, non ha fatto ritorno da un’escursione presumibilmente pianificata nella zona di Punta Catirina e mercoledì sono scattate le operazioni di ricerca.

L’auto noleggiata dalla donna, una Fiat Panda, è stata trovata in prossimità della casa cantoniera di Jenna e Rughe.

Le attività di ricerca non hanno ancora dato risultati. Sul posto stanno lavorando Vigili del fuoco, tecnici del CNSAS della Sardegna, Corpo Forestale, Forestas, Carabinieri della compagnia di Bitti e volontari. Inoltre, è stato impegnato anche il personale esperto in topografia applicata al soccorso e le unità cinofili dei Vigili del fuoco.

Nella giornata di ieri le forze in campo hanno perlustrato tutti i sentieri possibili in prossimità della macchina della dispersa, ispezionando anche alcune gallerie minerarie poco distanti dal punto iniziale di ricerca.