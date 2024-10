È morto annegato nel mare di Capo Testa, nel comune di Santa Teresa Gallura, Luigi D'Ulizia, romano di 66 anni.

L'uomo si trovava in vacanza nel nord Sardegna e ieri pomeriggio aveva scelto la spiaggia di Capo Testa per un bagno quando intorno alle 18, forse a causa di un malore, ha perso i sensi in acqua ed è annegato.

Il suo corpo è stato recuperato da una motovedetta dal Capitaneria di porto ma a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo.

L'uomo è morto in spiaggia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tempio Pausania.