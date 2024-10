Questa mattina un turista belga di 54 anni è morto mentre stava effettuando un'escursione subacquea nel mare dell’Asinara. L'uomo, Philippe Marson, avrebbe avuto un malore in acqua.

E’ stato subito soccorso dai compagni di escursione, ma quando è arrivato al porto di Stintino per lui non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la Guardia Costiera.

L'intera attrezzatura del sub è stata sequestrata e il corpo è stato portato all'istituto di patologia forense dell'università di Sassari per l'autopsia, come disposto dal pm di turno.