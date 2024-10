Drammatico epilogo di una giornata che doveva essere da sogno per una coppia di turisti inglesi in vacanza in Sardegna. Avevano noleggiato un gommone a Chia e, dopo aver trascorso diverse ore a godere delle bellezze naturalistiche della costa, la ragazza è annegata davanti all'Isola Rossa mentre cercava di risalire sul gommone. Il natante stava infatti prendendo il largo dopo essersi liberato dalla cima.

A salvare il ragazzo è stato invece un altro gommone che passava casualmente da quelle parti.

Sul posto è giunta una motovedetta della Capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvare la vittima.