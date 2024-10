Un turista settantenne è annegato a Porto Ferro, la spiaggia nel comune di Sassari frequentata dagli appassionati di surf e di altre discipline proprio per la sua esposizione ai venti.

La vittima si sarebbe avventurata in acqua assieme alla moglie nonostante le condizioni di pericolo fossero segnalate.

Rimasti in balia delle correnti all'altezza delle secche al centro della baia, i due sono andati in difficoltà. La donna è riuscita ad allontanarsi dal tratto più difficile e a mettersi nelle condizioni per essere tratta in salvo dal servizio di salvamento attivo a Porto Ferro.

L'uomo, invece, è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti anche con l'elicottero, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato niente da fare.