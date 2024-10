A pochi giorni dall'ampio articolo del New York Times che invitava i propri lettori ad investire in Sardegna, tocca all' edizione domenicale dell'autorevole Times di Londra dedicare un reportage sull'isola.

Un 'altra risposta anche all'appello del Governatore Ugo Cappellacci che, all'indomani della tragedia dell'alluvione, aveva invitato i turisti a non disertare l'isola. Si allunga cos ì la lista di riviste e giornali esteri che esaltano le eccellenze di un territorio che vuole essere il motore per far uscire il Paese dalla crisi.

Nell'articolo firmato da Maia Aimaro Ogden, la Sardegna, e in particolare Cabras , è consigliata per gli appassionati di 'alberghi diffusi'.

"L'albergo diffuso - spiega Ogden - è la soluzione per una vacanza rilassata e rispettosa dell'ambiente: si hanno tutti i lussi di un hotel e al tempo stesso si fa conoscenza della vera comunit à locale, mischiandosi con gli abitanti.