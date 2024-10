Continua l'attenzione della grande stampa internazionale per la Sardegna, come meta turistica.

I sardi da sempre solari e ospitali ora sono indicati per una loro particolare qualità: l’attenzione per i bambini.

Su questo tema si sofferma il Sunday Times, con un reportage di Jane Knight che invita i lettori a portare i propri figli in Sardegna per trascorrere delle vacanze attive.

“Austin Healy, ad esempio, sarà fra le leggende del rugby che insegneranno questa estate presso la Rugby Academy di una struttura sarda - scrive l' inviata -. I bambini fra i 5 ed i 15 anni non hanno bisogno di precedenti esperienze di rugby o di attrezzatura e si alleneranno su un campo regolare ogni mattina per una settimana. Anche i padri possono partecipare ad un match con le stelle che si terrà l’ultima sera, quando ai ragazzi verranno date una medaglia ed un attestato di partecipazione". Lo stesso domenicale del Times di Londra aveva dedicato alla Sardegna un altro reportage (consigliandola per vacanze rilassanti), dopo l'appello a venire nell'isola rivolto dal Presidente della Regione, Ugo Cappellacci, all'indomani dell'alluvione del 18 novembre. Nel 2013 la Sardegna è finita in testa alla classifica delle spiagge più adatte ai ragazzi tra 0 e 18 anni, pubblicata nel rapporto “bandiere verdi dei pediatri”.

L'isola ha battuto la concorrenza dell' Emilia Romagna e della Toscana.