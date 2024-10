Nasce una “Cabina di regia e coordinamento” finalizzata principalmente alla garanzia della sicurezza nel territorio dei residenti e dei turisti, composta dal Sindaco e dall’Assessore al Turismo, dai Responsabili dei Servizi al Cittadino, della Polizia Municipale e dei Servizi Tecnici e Ambientali, dal medico competente del Comune di Sant’Antioco dott. Gianfranco Agati, dal Presidente della Confcommercio Sud-Sardegna, il dott. Alberto Bertolotti, e dall’esperto di Destinazioni turistiche, Joseph Ejarque, che ne prenderanno parte a titolo gratuito.

La delibera - come si legge in una nota stampa - prevede di adeguare il Piano Strategico di Sviluppo Turistico, già ampiamente avviato ma ancora in fase redazionale, alle nuove norme comportamentali rese necessarie dalle misure di contenimento del virus che potranno rimanere valide anche nelle fasi successive a quella di emergenza, nell’ottica di una fase di rilancio 2021 che vede Sant’Antioco configurarsi come meta COVID FREE.

"Una strategia di comunicazione e promozione online basata sul turismo trasformativo che pone al centro la persona, per mantenere vivo il contatto con il cliente fedele e rilanciare l’immagine di Sant’Antioco quale meta turistica COVID FREE già da giugno 2020, individuando un soggetto con esperienza pluriennale nel settore del Social media marketing inserito nei circuiti del mercato turistico nazionale", concludono dal Comune.