Dal 1 al 4 maggio 2023, la Sardegna parteciperà alla fiera turistica “Arabian travel market” di Dubai. È il principale evento dell'industria turistica del Medio Oriente e rappresenta uno dei più importanti appuntamenti economici del mercato arabo. Il tema di questa edizione sarà l’evoluzione delle tendenze innovative dei viaggi sostenibili e saranno identificate le strategie di crescita all’interno di specifici settori chiave.

"La partecipazione della Sardegna alle migliori fiere internazionali è una componente fondamentale della promozione turistica nel mercato nazionale e internazionale, puntando a cogliere tutte le opportunità per conquistare nuovi mercati con l’obiettivo di una crescita costante dei flussi turistici. Ovviamente, teniamo conto anche delle nuove rotte programmate delle compagnie aeree, come il Cagliari-Dubai che verrà inaugurato il prossimo 22 giugno”, ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.

Lo stand della Regione Sardegna sarà di circa 200 metri quadri e potrà ospitare dodici aziende appartenenti ad alcuni settori: strutture ricettive alberghiere a 4/5 stelle; catene alberghiere; gestioni alberghiere; agenzie di viaggio incoming e tour operator (regolarmente iscritti al Registro regionale); bus operator; società di gestione aeroportuali; compagnie aeree e di navigazione; destination marketing organization e convention & visitors bureau; convention bureau territoriali; club di prodotto e aggregazione d’imprese congressuali ed eventi; sedi per eventi (centri congressi, alberghi congressuali, dimore storiche, spazi per grandi eventi, spazi istituzionali e spazi non convenzionali); agenzie di organizzazione di convegni, congressi, eventi, eventi motivazionali, lanci prodotto, espositori, seminari; agenzie di viaggio e di comunicazione con specifici dipartimenti di organizzazione eventi; aziende e agenzie di servizi e consulenza congressuale. Le imprese interessate alla partecipazione alla Fiera di Dubai dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse entro il prossimo 15 aprile.