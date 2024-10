Tanti consigli utili e necessari per la fruizione serena delle vacanze da parte dei bagnanti e per una corretta e sicura navigazione da diporto, raccolti in 150 mila opuscoli pieghevoli da distribuire nelle spiagge e a mare, durante i controlli della Guardia costiera.

È in sintesi la descrizione dell’iniziativa ‘Sicuri al mare /Sicuri in barca in Sardegna’, promossa per il secondo anno di fila dall’assessorato regionale del Turismo in stretta sinergia con le Direzioni marittime del Nord e del Sud Sardegna e rivolta ai turisti che usufruiscono del mare e delle spiagge sarde come bagnanti o diportisti.

COPERTURA TOTALE COSTE. La novità più rilevante della seconda edizione è la copertura totale del perimetro delle coste sarde: la Direzione marittima del Sud Sardegna, infatti, si aggiunge a quella del Nord (già promotrice della prima edizione). ‘Sicuri in barca/Sicuri al mare in Sardegna’ si estende a tutta l’Isola nell’estate 2013 alla luce dei buoni riscontri della stagione scorsa, non solo per quanto riguarda controllo del territorio e tutela ambientale ma anche sotto l’aspetto dell’approccio verso i turisti.

FLYERS PROMOZIONALI. La Regione e le due Direzioni marittime hanno realizzato 150 mila opuscoli promozionali che recano preziosi consigli per tutti gli utenti del mare: all’interno dei pieghevoli sono indicate le principali norme che disciplinano la balneazione, la corretta fruizione delle spiagge, la navigazione e la tutela dell’ambiente, per esempio i principali vincoli cui sono sottoposte le aree marine protette (che in Sardegna sono 5). I flyers saranno distribuiti nelle spiagge (anche grazie all’imminente iniziativa, attivata dall’assessorato, di ‘info point itinerante’ fornito in 12 lidi sardi da 48 ragazzi nelle settimane centrali di agosto) e durante i controlli di vigilanza da parte della Guardia costiera.

BUON SENSO E ACCOGLIENZA. “Prevenzione e accoglienza – ha spiegato l’assessore del Turismo Luigi Crisponi durante la conferenza stampa di presentazione – garantite dall’attenta e capillare attività di vigilanza delle Direzioni marittime, sono i cardini dell’iniziativa; intendiamo offrire maggiore sicurezza, cosicché bagnanti e diportisti possano godere delle bellezze naturali della Sardegna con serenità. Si tratta di un’azione sinergica – ha proseguito - che si traduce materialmente in un vademecum di comportamenti e regole da tenere per la balneazione e la buona navigazione: un’ideale stretta di mano verso i nostri ospiti, un concentrato di suggerimenti e buon senso”.

PREVENZIONE. “Senso civico e rispetto degli altri e, soprattutto, di sé stessi – ha aggiunto il comandante della Direzione marittima del Sud Sardegna, Vincenzo Di Marco - uniti alla capillare divulgazione di informazioni in merito alla sicurezza in spiaggia e in mare, sono decisive nell’ambito dell’attività che dobbiamo assicurare: la prevenzione, infatti, vale almeno il 50% dell’efficacia del nostro lavoro. La stretta collaborazione con la Regione ci vede attivamente partecipi non soltanto nella divulgazione di informazioni, ma anche nell’attività di accoglienza e ‘formazione’ di chi usufruisce in vari modi del mare”. Il comandante Di Marco ha, inoltre, parlato un’ulteriore iniziativa: il ‘Bollino blu’ per i controlli in mare. Se ne fregeranno le imbarcazioni già fermate dalla Capitaneria (e dalle altre forze dell’ordine operanti in mare) e, ovviamente, in regola: una forma di rispetto per le barche virtuose e un’operazione meno ‘invasiva’ delle forze dell’ordine.

SICUREZZA IN SPIAGGIA E IN BARCA. In un lato della brochure (su tre pagine), ci sono i consigli per i bagnanti e per chi pratica l’apnea, quali cura delle condizioni fisiche, attenzione agli orari e alla quantità dei pasti prima dell’ingresso in acqua, assunzione di farmaci, esposizione al sole, rispetto della bandiera rossa e dei limiti imposti alla zona di balneazione e altri comportamenti da assumere dentro e fuori dall’acqua (non a