Con la stagione estiva alle porte e la possibilità di riscattare il turismo in Sardegna dal caro traghetti e dall'evasione fiscale che si annida nelle seconde case e nelle strutture ricettive abusive, Federalberghi e Confcommercio dell'Isola lanciano l'offensiva contro il "turismo invisibile".

La provocazione annunciata oggi: l'8 maggio in 16 hotel fra Dorgali e Cala Gonone, nel Golfo di Orosei, si potrà dormire con 10 euro. L'offerta è valida per un solo giorno e nello stesso mese di maggio verrà replicata in ogni provincia della Sardegna con le medesime modalità.