Il dibattito tra Federalberghi Sardegna e i candidati alla presidenza della Regione Sardegna che si è tenuto questa mattina al Caesar’s hotel di Cagliari è stato organizzato da tempo, da subito era arrivata la conferma di partecipazione da partecipazione era arrivata dal candidato del M5s Francesco Desogus, da Mauro Pili (Sardi Liberi), dal candidato del centrodestra Christian Solinas e da quello del centrosinistra Massimo Zedda.

Nonostante le conferme però, si sono presentati solo Massimo Zedda e Mauro Pili. L’assenza degli altri candidati viene fortemente condannata da parte della categoria degli albergatori.

“I contenuti del dibattito che abbiamo voluto chiamare non a caso il turismo oltre le parole, sono stati contenuti molto importanti con linee d’azione molto precise”, ha detto Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, “c’è stata una grande delusione da parte degli albergatori presenti nei confronti di chi non ha partecipato snobbando quindi un tema centrale per lo sviluppo economico della Sardegna come il turismo”.