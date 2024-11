Su iniziativa dell'assessore regionale al turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, la giunta regionale ha preso atto che la Regione Sardegna avrà a disposizione una quota di 1.285.500,00 euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2024 (FUNT) per interventi in conto capitale nell'anno 2024.

Inoltre, l'Esecutivo ha approvato un cofinanziamento di 6.214.500,00 euro e ha autorizzato l'assessorato a intraprendere azioni per sviluppare un'offerta turistica integrata con le produzioni locali e la valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di alberghi diffusi tramite il recupero e la riqualificazione di immobili nelle zone omogenee A. Il progetto presentato al Ministero del Turismo ha un valore totale di 7.500.000,00 euro, di cui 1.285.500,00 euro provenienti dal FUNT 2024 e 6.214.500,00 euro come cofinanziamento regionale.Sempre su proposta dell'assessore Cuccureddu, la giunta ha definitivamente approvato le Direttive per le aree di sosta temporanea a fini turistici, con il parere favorevole unanime della Quinta Commissione Consiliare. Con questa nuova regolamentazione, le aree di sosta temporanea diventano una struttura ricettiva regolamentata anziché una sottocategoria delle normali aree di servizio come previsto nel vecchio Codice della Strada del 1992.

Questo cambiamento comporta anche nuove procedure di registrazione per gli occupanti. I turisti in camper o caravan potranno non solo effettuare brevi soste logistiche, ma anche usufruire di servizi turistici aggiuntivi come aprire tendalini, utilizzare sistemi di livellamento del mezzo, allestire attendamenti e utilizzare arredi all'esterno del veicolo. Inoltre, è stata posta particolare attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità e/o difficoltà motorie.