“Le politiche per il turismo e i trasporti, le prospettive per il 2018”, è il titolo dell’incontro pubblico che la segreteria cittadina del Pd di Alghero ha organizzato per domani, sabato 17 febbraio, alle 17:30 al Chiostro di San Francesco. Saranno presenti gli assessori regionali al turismo Barbara Argiolas e ai trasporti Carlo Careddu.

“Sarà un importante e utile momento di confronto – hanno commentato dalla segreteria - su due temi strettamente correlati, come i trasporti ed il turismo, che per Alghero e in generale per tutto il Nord Ovest della Sardegna rivestono un’importanza fondamentale, sia dal punto di vista dello sviluppo economico che per quanto riguarda le implicazioni legate al diritto alla mobilità. Sarà anche l’occasione – precisa il Pd - per dare le giuste informazioni e per chiarire fatti e avvenimenti degli ultimi anni riguardanti l’aeroporto di Alghero ed il suo sviluppo. Ma si parlerà anche del futuro e delle prospettive dello scalo aeroportuale e del turismo nel nostro territorio”. All’iniziativa parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, Silvio Lai, Gavino Manca e Giovanna Sanna.