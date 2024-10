Dopo il prestigioso settimanale tedesco Bunte, che ai suoi 4 milioni di lettori consigliava la Sardegna per uno splendido itinerario in barca, scende in campo il prestigiosissimo inglese Sunday Times.

Si tratta di un altro riconoscimento importante, dopo l’appello lanciato dal presidente Ugo Cappellacci alla stampa italiana ed estera affinché visitino la Regione e consumino i prodotti agroalimentari della Sardegna.

Nella sua edizione domenicale il Sunday Times ha indicato l’isola tra le sue favorite per il turismo per famiglia. Per la firma di Jeremy Lazell, la Sardegna, definita isola di incredibile bellezza che gli inglesi dovrebbero visitare, risulta tra le mete da prenotare subito in vista dell’estate 2014. Nel reportage, suddiviso in diverse categorie quali i cottage in Gran Bretagna, le vacanze in Villa, le spiagge, le crociere, le vacanze avventurose, quelle attive e quelle in famiglia, Lazell si fa riferimento ad una struttura albergherà del Sud Sardegna, se si vuole un “resort per famiglie elegante e con attività per i bambini” invitando i lettori a “cominciare a prenotare subito”. Insomma, prosegue l'attenzione verso la Sardegna della stampa internazionale, che apprezza le bellezze dell'isola e invita a sceglierla come meta turistica anche per il 2014.