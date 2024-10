Al via a gennaio il bando di destagionalizzazione per i Comuni caratterizzati da strutture ricettive con almeno un totale di 6 mila posti letto (di cui 4 mila nel settore alberghiero), che potranno presentare progetti del valore massimo di 400 mila euro per animare stabilmente il proprio territorio e attrarre nuovi flussi.

E' questa la principale novità del piano per il turismo illustrato dall'assessore Francesco Morandi dopo l'approvazione in Giunta del bando.

Il nuovo piano strategico regionale per il turismo, allineato con il piano nazionale detterà le linee guida per lo sviluppo del prossimo triennio 2017-19.

Nel dettaglio, da gennaio in poi, entrerà nel vivo il bando di destagionalizzazione, sarà consolidato il sistema di governance regionale con il ruolo chiave assegnato a porti e aeroporti, sarà integrato il calendario triennale di eventi che animerà l’isola tutto l’anno e sarà anticipato il bando della legge 7/55.

Programmati gli incentivi dell’asse del Por ‘Innovazione e competitività’, partirà il tour promozionale nelle fiere europee di settore, saranno attivi il piano di comunicazione ‘tradizionale’ e la strategia digitale: lancio del nuovo portale tematico, del network hyperlocal per la creazione dei contenuti emozionali, connessione della rete degli info point, sistema di monitoraggio di arrivi e presenze in tempo reale. Saranno inoltre ulteriormente strutturati alcuni prodotti tematici, garantita la formazione professionale per addetti del settore e intensificata la ‘trasversalità’ con artigianato e commercio, per i quali sono previste consolidamento di attività già avviate e nuove azioni di rilancio. Il 2017 sarà per la Sardegna l’anno della Grande Partenza del Giro d’Italia 100 e del cicloturismo, della fiction con Gianni Morandi e del cineturismo, del Rally mondiale, del turismo nei borghi.

Il 2017 si aprirà, dunque, con il bando destagionalizzazione, rivolto ai Comuni caratterizzati da strutture ricettive con almeno un totale di 6 mila posti letto (di cui 4 mila nel settore alberghiero), che potranno presentare progetti del valore massimo di 400 mila euro per animare stabilmente il proprio territorio e attrarre nuovi flussi. Sarà poi la volta del bando della legge 7/55, entro febbraio, per consentire una migliore programmazione a Comuni e associazioni e per strutturare un calendario di grandi eventi di attrazione turistica di rilievo nazionale e internazionale.

Tra i quali spiccano i grandi eventi identitari e le manifestazioni sportive: la tappa mondiale Rally Italia Sardegna a giugno, la partenza della ‘Corsa Rosa’ da Alghero e le tappe di Olbia, Tortolì e Cagliari tra 5 e 7 maggio. Molta attenzione anche per il turismo culturale, con la valorizzazione dall’attrattore principale, i Giganti di Mont’e Prama, tramite il canale della Dinamo Sassari.

"Grazie al contributo dell’assessorato - fanno sapere dalla Regione - le aziende turistiche sarde si promuoveranno sotto l’egida unitaria del brand ‘Sardegna Endless Island’ in 18 fiere internazionali, a partire da quelle di gennaio a Utrecht, Stoccarda, Dusseldorf e Zurigo, e su tutti i canali di promo-commercializzazione: inflight, principali magazine nazionali e internazionali, eventi. Obiettivo attrarre turisti da Penisola e mercati di interesse europei, con un occhio di riguardo anche per Cina e Usa. La vision ‘qualità della vita’, che ha reso l’isola riconoscibile in modo univoco ed efficace a livello internazionale, anche grazie a un’immagine coordinata candidata al premio Compasso d’oro, accompagnerà le campagne di comunicazione e il lancio di prodotti tematici quali turismo attivo - in particolare il cicloturismo - turismo religioso, turismo nei borghi e cineturismo. A sostegno di quest’ultimo c’è il progetto di comunicazione che vedrà protagonista Gianni Morandi e la fiction ‘Dottor Pietro’ con sei puntate in prima serata ambientate a Carloforte e nel sud dell’isola, precedute da backstage, speciali e spot sulle bellezze del territorio&quo