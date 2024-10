E' indagata per truffa aggravata Alba Veronica Puddu, la dottoressa di Tertenia smascherata da un servizio del programma di Italia 1 "Le Iene". L'inviato Silvio Schembri aveva sorpreso la dottoressa mentre diagnosticava patologie tumorali inesistenti per le quali prometteva guarigioni miracolose. Il tutto documentato in un servizio che ha fatto molto discutere l'opinione pubblica.

La Procura di Lanusei ha deciso di indagare sull'operato del medico. La magistratura vuole far luce sulla vicenda. L'Assessore regionale alla Sanità Luigi Arru sta seguendo con particolare attenzione il caso e ha chiesto l'intervento dei Nas. I carabinieri della stazione di Tertenia, coordinati dal comandante della Compagnia di Jerzu, il capitano Giuseppe Merola, stanno portando avanti le indagini preliminari.

L'Ordine dei medici, nel frattempo, sta valutando l'ipotesi di prendere provvedimenti drastici nei confronti della dottoressa.