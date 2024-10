Una donna ogni nove riceve una diagnosi di tumore al seno: in Italia si registrano 46 mila nuovi casi all'anno, con l'età media che si sta abbassando sempre più.

In Sardegna sono circa 1.300 le donne che si sottopongono a un intervento chirurgico dei quali il 30% riguardano una mastectomia, con un'incidenza bassissima - il 15% - di pazienti che si sottopongono alla ricostruzione della mammella.