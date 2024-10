A Pimentel, una bella storia di una mamma che ha dedicato alla figlia scomparsa per un tumore un campo di tulipani: con il ricavato della vendita dei fiori (15.000 dai diversi colori), vuole contribuire alla ricerca medica.

Maria Fois non si è voluta arrendere dopo la triste scomparsa della figlia Luena e così ha voluto piantare i bulbi per dare speranza a chi ancora soffre e combatte il cancro: “Sarà poco ma anche io voglio dare un contributo, a mia figlia morta il 29 febbraio 2016, piacevano questi speciali fiori colorati, per lei questo piccolo progetto darà coraggio e speranza per non mollare”.

(nella foto, Maria Fois durante l'intervista su Videolina Tv)