Dalla Giara di Tuili alle grandi vittorie internazionali. La splendida cavalla di otto anni Minerva e' stata ceduta dall'allevatore Antonio Pianu ad uno sceicco arabo per una cifra ingente a quattro zeri. Ma l'investimento si e' rivelato fruttuoso anche per il nuovo proprietario, che ha trionfato in una gara di endurance sulla distanza di novanta chilometri. Un grande riconoscimento per l'alta qualita' dell'allevamento sardo.