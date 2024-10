Un'automobilista ha perso il controllo della propria auto dopo un malore ed è finita fuori strada.

L’incidente si è verificato ieri al km 19 della SP5, nel territorio di Tuili. Al volante di una Lancia Ypsilon una 76enne pensionata di Ussaramanna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Barumini, unitamente ai colleghi di Lunamatrona, e il personale medico del 118 che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale civile di San Gavino Monreale. La pensionata non sarebbe in pericolo di vita.