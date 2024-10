Questa mattina a Tuili, lungo la SP 44 al Km 5+800, i carabinieri della Stazione di Barumini sono intervenuti per un sinistro stradale nel corso del quale sono stati travolti 8 capi ovini (deceduti sul colpo), di proprietà di un 53enne allevatore del posto.

I militari hanno identificato l’investitore, un 45enne di Turri.

Le carcasse delle pecore sono state rimosse dalla carreggiata dal proprietario per il successivo smaltimento.

Sono in corso accertamenti per verificare se l’allevatore avesse adottato tutte le accortezze necessarie ad evitare tale situazione, durante l’attraversamento stradale del suo gregge, e se l’investitore, a sua volta, viaggiasse rispettando i limiti di velocità. Sulla base di queste verifiche, hanno spiegato i Carabinieri, si troverà l’equilibrio in relazione ai danni subiti da entrambi. Anche l’autovettura è stata danneggiata dall’impatto. In danneggiamento è perseguibile a querela e si tratterà di vedere se le parti troveranno un accordo in totale o parziale compensazione dei danni, oppure si dovrà procedere con informativa alla Procura della Repubblica.