Tragedia sfiorata nella tarda mattina a Cagliari. Un tubo si è staccato dall'impalcatura di una palazzina, in via Dante, colpendo una donna che stava passando in quel momento. Il fatto è avvenuto poco dopo le 12.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia municipale ed un'ambulanza del 118.

La donna è stata trasportata con codice giallo nell'ospedale Brotzu, le sono stati riscontrati un trauma cranico ed una ferita alla testa ma le sue condizioni non sono gravi.

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'impalcatura. La zona è stata transennata.