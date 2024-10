Nuove corse notturne degli autobus cittadini per evitare le stragi del sabato sera. Lo ha chiesto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore dei Trasporti Antonio Moro a pochi giorni dalla tragedia di viale Marconi, nella quale hanno perso la vita quattro giovani del capoluogo e dell'hinterland.

"Un incidente - spiega il primo cittadino nella lettera a governatore e assessore - che ripropone la necessità di pensare a un ausilio agli spostamenti per i ragazzi e per tutti coloro che per necessità e lavoro si devono spostare durante le ore notturne".

"Negli anni sono mutati i comportamenti e le esigenze di mobilità. Senza voler allontanare il richiamo alle responsabilità personali che, ritengo, vada discusso in altra sede, è importante - aggiunge Truzzu - fare una riflessione sulla possibilità che il servizio di trasporto pubblico possa essere d'aiuto a quanti vogliano e debbano spostarsi, anche nelle ore notturne, senza dover necessariamente guidare un proprio mezzo".

Per questo il sindaco chiede "di poter aprire un tavolo di discussione sulla possibilità di ampliare orari e perimetro di attività del nostro trasporto pubblico locale che, come sappiamo, è legato a parametri fissati dalla Regione. È ovvio - chiarisce - che non sarà possibile servire tutta la massa di giovani che si muovono nella cosiddetta movida notturna, ma certo forniremo un aiuto. Certo di poter contare sulla vostra sensibilità e disponibilità, conto di poterci incontrare già nei prossimi giorni".