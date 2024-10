Un ottico e un allevatore di Lanusei sono rimaste vittime di una truffa online, denunciata da due ai carabinieri.

In particolare, sul sito su un sito di annunci online, il primo, l’8 luglio scorso, ha acquistato una vespa “Piaggio 50 special”, dando un anticipo di 300 euro, mentre il secondo, il 20 settembre, ha comprato quattro cerchi in lega con pneumatici per un’autovettura Alfa romeo 147, dando una caparra di 280 euro.

Dopo aver effettuato i bonifici nulla è mai stato mai consegnato e i venditori si sono resi irreperibili.

I truffatori sono stati però individuati e denunciati. Si tratta di G.S., 41enne di Taurianova, pluripregiudicato, e P.M., 61enne di Locri.