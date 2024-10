Due diverse truffe online ai danni di quattro giovani del Nuorese.

La prima è stata denunciata da due venticinquenni di Belvì. I ragazzi per l’acquisto di due collari gps per cani e un palmare hanno ricaricato su una carta prepagata la somma di 600 euro. La merce non è mai arrivata a destinazione e i venditori si sono resi immediatamente irreperibili. I due giovani hanno così presentato una denuncia ai carabinieri della locale Stazione. A conclusione indagini, i militari hanno differito alla competente Procura della Repubblica di Oristano un pregiudicato della provincia di Napoli.

Vittime anche due giovani di Ovodda. Un ignoto truffatore è riuscito ad accedere all’account bancario dei malcapitati attraverso un link inviato mediante sms sul loro telefono. Il maltolto ammonta a circa 1.400 euro. Sul fatto indagano i Carabinieri della Stazione di Ovodda, che stanno oltretutto provvedendo a sensibilizzare la popolazione tramite i rappresentanti delle amministrazioni locali nonché i consueti incontri all’interno delle scuole.