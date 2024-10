Il fenomeno delle truffe on-line sta diventando un problema che interessa gli internauti di ogni età.

Il più classico inganno consiste nel proporre un qualsiasi oggetto in vendita a prezzi vantaggiosi ed attendere che qualche utente sprovveduto, allettato dall’offerta, invii il denaro al venditore che, una volta intascata la somma, si rende irreperibile.

È quello che è accaduto ad un operaio di San Teodoro che, dopo una serie di ricerche su internet, era riuscito a trovare il biliardino di ultima generazione tanto desiderato.

Il gioco, proposto in vendita in un sito on-line, dopo il pagamento di 850 euro non è però mai arrivato a destinazione.

Il cliente si è così rivolto ai carabinieri della tenenza di San Teodoro che nel giro di poco tempo hanno individuato il responsabile della truffa, ovvero un imprenditore 34 enne che dopo aver ricevuto i soldi si era reso irreperibile.

Per lui, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di truffa.