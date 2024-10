Nella giornata odierna i militari della Stazione di Quartu Sant'Elena, a conclusione di una complessa attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per associazione per delinquere finalizzata alla truffa P.M., 30enne quartese, e C.A., 42enne di Dolianova, entrambi con precedenti di polizia.

I militari hanno accertato che i predetti, in collaborazione con altri soggetti in corso di identificazione, dopo avere attratto le vittime (principalmente online) con annunci riguardanti la vendita di altrui terreni edificabili nell'agro di Quartu a prezzi vantaggiosi e all'insaputa dei proprietari, ne proponevano la vendita, indebitamente incassando somme a titolo di caparra o per le spese notarili.