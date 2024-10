Un cittadino di Jerzu, nel consultare un sito internet caratterizzato dai marchi distintivi di alcune accreditate società assicurative, è stato tratto in inganno, mediante artifizi e raggiri, e indotto a stipulare un contratto assicurativo inesistente, versando sulle carte prepagate delle persone denunciate, la somma complessiva di 860 euro.

La polizza assicurativa stipulata e l’agenzia di intermediazione riconducibile al sito internet consultato, in seguito alle verifiche dei Carabinieri, sono risultate false.

I Carabinieri della stazione di Jerzu, guidati dal luogotenente Virgilio Medda, a conclusione delle indagini scaturite in seguito alla querela della persona che è stata truffata, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei 3 persone originarie del napoletano per i reati di truffa e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni.

"È probabile che anche altri utenti del web siano state vittime dello stesso raggiro - spiega il comandane della Compagnia di Jerzu, il Capitano Giuseppe Merola -. Qualora si abbia il sospetto sulla regolarità del proprio contratto assicurativo, anche per evitare spiacevoli sorprese in caso di bisogno, il cittadino può in qualsiasi momento rivolgersi alle stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio. Il fenomeno delle truffe on-line è in continuo aumento, ma nella quasi totalità dei casi riusciamo ad individuare i responsabili ed a denunciarli all’autorità giudiziaria".