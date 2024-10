Oggi pomeriggio a Triei, nella chiesa dei Santissimi Cosma e Damiano, al termine della Santa Messa celebrata da Don Efisio Meloni, i carabinieri della Stazione di Baunei hanno sensibilizzato nuovamente la popolazione contro i rischi delle truffe perpetrate da falsi militari e agenti delle forze dell’ordine. Venerdì scorso, invece, i carabinieri erano presenti a Baunei, nella chiesa di San Nicola, sempre per spiegare ai presenti, circa 200 fedeli, come difendersi dalle truffe.

“Non aprire agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa – hanno consigliato i carabinieri, soprattutto agli anziani -. Tenete a disposizione, accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità e riscontro”.

“Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che non vi convince – hanno continuato i militari - telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice”.

E ancora: “Non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo e diffidate di chiunque chieda denaro per la liberazione di un parente trattenuto in caserma dai carabinieri a causa di fantomatici incidenti o per la riparazione del danno a veicoli di terze persone. In tal caso avvertire subito il 112”.