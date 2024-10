Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Seui, d’intesa con la locale Amministrazione Comunale, hanno tenuto una riunione, per mettere in guardia la popolazione dalle truffe ai danni degli anziani e dei furti in appartamento.

All'incontro hanno partecipato circa 50 persone.

I militari dell’Arma hanno fornito dettagliate informazioni sulle modalità con cui vengono messe in atto le truffe o i furti in abitazione nel territorio.

Inoltre è stato illustrato e consegnato un vademecum redatto dal Comando Provinciale di Nuoro contenente gli episodi più comuni e i consigli da adottare nelle situazioni di pericolo.

Durante il dibattito alcune persone hanno riportato la loro testimonianza, denunciando di essere state raggirate da alcuni venditori ambulanti che si sono fatti consegnare somme di denaro esorbitanti in cambio di piccole prestazioni domestiche.

I Carabinieri fanno sapere che la campagna di sensibilizzazione è in programma anche in altri centri ogliastrini.