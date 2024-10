La Questura di Cagliari mette in guardia i cittadini in merito ai tentativi di truffa che vengono messi in atto attraverso l’invio di pacchi postali recapitati da una sedicente “Polizia di Stato” o Associazione di Polizia.

“Al proposito - si legge nella nota della Questura - si precisa che nessuna attività della Polizia di Stato è volta alla vendita di qualsivoglia materiale, la Polizia non invia pacchi e articoli propagandistici. Tutte le iniziative sono gratuite o a fine benefico e sono comunque coordinate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite delle Questure nelle varie province. Tutti i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e a non consegnare denaro ad alcuna persona che si presenti alla loro porta, non accettare beni o pubblicazioni e, se fosse il caso, è opportuno richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine telefonando al 113.”