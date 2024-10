Era riuscita a farsi consegnare monili d'oro e gioielli mettendo a segno oltre undici colpi. E' questa l'accusa rivolta alla 'santona' che truffava gli anziani a Tortolì. La donna è stata arrestata a Cagliari dopo un anno di indagini, condannata a 13 anni e 3 mesi di reclusione.

La malvivente, S.M., 44enne di origini siciliane, si presentava con falsa identità per non essere individuata. Convinceva gli anziani di essere stati colpiti dal malocchio, invitandoli a lasciarsi curare da lei. Secondo quanto ricostruito, i rimedi proposti dalla truffatrice erano il sale insieme all’oro in un fazzoletto di grandi dimensioni, che avrebbero annullato la sfortuna. Ma la 44enne si allontanava portando con sé i preziosi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, ricorda che spesso la condizione di solitudine della persona favorisce i truffatori. Le forze dell'ordine invitano a prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro e oggetti preziosi per un avvocato o Forze di Polizia, con la scusa di essere stato mandato un parente, in tal caso rinviare l’appuntamento e chiedere al familiare interessato di partecipare al successivo incontro, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando dei Carabinieri.