I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto un 27enne di Cagliari domiciliato presso la comunità terapeutica “Casa Emmaus”. Il giovane, dal 2015 al 2017, è stato riconosciuto e giudicato colpevole per una decina di truffe effettuate grazie ad una profonda conoscenza dei computer e sistemi telematici in generale; già agli arresti domiciliari presso la sopracitata comunità, il 27enne era già stato arrestato lo scorso 9 ottobre per evasione.

In quell’occasione, tra l’altro, venne sorpreso in possesso di una modesta quantità di stupefacente, cocaina, per uso personale. Nella giornata di ieri, a seguito delle vicende processuali penali, anche influenzate dal comportamento tenuto durante il regime della misura alternativa, è arrivato il provvedimento definitivo: i Carabinieri della stazione di Iglesias hanno rintracciato il giovane e lo hanno accompagnato presso il carcere di Uta.